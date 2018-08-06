Genç oyuncu trafik kazasında hayatını kaybetti
Kiralık Aşk dizisinde boy gösteren genç oyuncu Oğuzhan Tükenmez trafik kazasında hayatını kaybetti. Konuya ilişkin açıklama ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Büyüktopçu, "Kiralik Aşk dizisinde beraber rol aldığım Oğuzhan Tükenmez elim bir kaza sonucu vefat etmiştir. Daha 22 yaşında gencecik bir çocuktu. Başımız sağolsun." mesajını paylaştı.
HÜRRİYET
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