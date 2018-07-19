Genç oyuncudan Fikret Orman'a şok yanıt
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 'Mertcan ile sözleşmemizi feshettik' açıklamasına genç oyuncudan yanıt geldi. Mertcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında 'Ben Beşiktaş ile bir şey imzalamadım ki fesih edecekler' dedi.
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