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Genç oyuncudan Fikret Orman'a şok yanıt

Genç oyuncudan Fikret Orman'a şok yanıt.15790
  • Giriş : 19.07.2018 / 17:21:00

Genç oyuncu Mertcan Çam, Fikret Orman'ın sözlerine yanıt verdi.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 'Mertcan ile sözleşmemizi feshettik' açıklamasına genç oyuncudan yanıt geldi. Mertcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında 'Ben Beşiktaş ile bir şey imzalamadım ki fesih edecekler' dedi.

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