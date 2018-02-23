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Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin fotoğrafı şaşırttı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin fotoğrafı şaşırttı.19642
  • Giriş : 23.02.2018 / 10:21:00

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğrafı sevenlerini ikiye böldü.

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Büyüyen Beşik

Son döneme damgası vuran genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımları ile konuşulmaya devam ediyor. 1,75 boyundaki Aleyna'nın son paylaşımı ise takipçilerini ikiye böldü.

Bacaklarının uzunluğu ve inceliği dikkat çeken şarkıcının fotoğrafı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Kimisi fotoğrafın, 'çekim açısından' öyle olduğunu söylerken kimisi de, 'fotoşop' dedi.

Tilki daha sonra bu fotoğrafını yoruma kapatarak, "Yorumdan tel kitleniyor. Bi yavaş ya." notunu düştü.

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