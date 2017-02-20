Genç ustalardan sıradışı sergi
‘Renk, Mekan, Ritm’ isimli sergi ile izleyici karşısına çıkan usta isimler, geleneksel sanatlar alanında ilk kez eser-mekan ilişkisi ile eser üreterek, geleneğin dışına çıktı. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergi açılışına, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu, geleneksel sanatların usta isimleri ve sanatseverler katıldı.
‘GSA, KÜLTÜR SANAT HAYATINA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR”
Sergi açılışında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu, Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi’nin 4 yaşını doldurduğuna dikkat çektiği konuşmasında, “ GSA, 400 öğrencisiyle kültür ve sanat hayatına katkıda bulunmaya devam ediyor. Katkı sağlayan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum ve sanatçılarımızı da tebrik ediyorum” diye konuştu.
GELENEKSEL SANATLARDA REFORM
GSA Danışmanı ve Kat’ı üstadı Dürdane Ünver, serginin geleneksel sanatlarda reform özelliği taşıdığına dikkat çekti. Tezhip üstadı Semih İrteş ise, heyecanlı olduğunu dile getirdiği konuşmasında, sergideki eserlerin geleneksel sanatlardan hız alarak yeni tasarımlar olarak ortaya çıktığını ifade etti.
BAŞKAN KARADENİZ’E TEŞEKKÜR
Sergide eserleri bulunan sanatçılar adına konuşmasını gerçekleştiren Uğur Taşatan ise Geleneksel Sanatlar Akademisi’ni hayata geçirdiği için Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e teşekkür etti.
GENÇ USTALARIN ESERLERİ YER ALIYOR
Yüzyıllardan günümüze gelen Türk- İslam sanatlarının ilk kez mekan içerisinde değerlendirildiği sergide, geleneksel sanatların genç ustaları Ayşe Vatansever, Emine Navruz, Erhan Olcay, Ersin Yıldızhan, Hakan Dağlı, Hasan Türkmen, Nazan Ilgaz, Sevgi İrteş Yoldaş ve Uğur Taşatan’ın eserleri yer alıyor. Minyatür, Ebru, Kaligrafi, Hat sanatları örneklerinin yer aldığı sergi, 5 Mart’a dek SKSM’de izlenebilir.
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