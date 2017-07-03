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Genç yazar Miraç Çağrı Aktaş'a sevgi seli

Genç yazar Miraç Çağrı Aktaş'a sevgi seli.19010
  • Giriş : 03.07.2017 / 12:48:00

Türk edebiyatının genç yazarlarından Miraç Çağrı Aktaş, Adana'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

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Son kitabı “Sen 17 Yaşımsın” ile 340 bin satış rakamına ulaşan genç yazardan imza almak isteyenler, uzun kuyruk oluşturdu.

Edebiyat dünyasının yeni nesil romantizm ekolü 22 yaşındaki Miraç ÇAğrı Aktaş, Optimum AVM bünyesindeki D&R mağazasında gerçekleştirilen imza günü etkinliğinde Adanalı okurları ile buluştu. “Bana Seni Seviyorum Deme” serisiyle yakaladığı başarıyı, “Sen 17 Yaşımsın” isimli eseri ile devam ettiren genç yazar, okurlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Aktaş’ın okurları, yazardan imza alabilmek için uzun süre sıra beklemek zorunda kaldı. Kitaplarını imzalatanlar, sohbet etme fırsatı yakaladıkları genç yazarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

İmza günü etkinliğine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle ünlü yazarın mağazada bulunan tüm kitapları kısa sürede tükendi.

“OKURLARIMLA BULUŞMAK MUTLULUK VERİYOR”

Yaklaşık 5 yıl önce başladığı yazarlık hayatında; “Bana Seni Seviyorum Deme Sev”, “Bana Seni Seviyorum Deme Hissettir” ve “Bana Seni Seviyorum Deme Evlen Benimle”den oluşan serinin ardından “Sen 17 Yaşımsın” isimli kitabını yayınlayan Miraç ÇAğrı Aktaş, okurları ile buluşmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Son kitabı 8. baskıda 340 bin satış rakamına ulaşan Aktaş, “İmza günlerini çok seviyorum. Okurlarımla buluşmak bana mutluluk veriyor. Adana’yı da bayağıdır erteliyorduk. Bugüne nasip oldu. Çok büyük bir kalabalık karşıladı bizi. Ortam çok güzel ve mükemmeldi. Adana’yı en yakın zamanda tekrar ziyaret etmeyi düşünüyoruz” dedi.

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