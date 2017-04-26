Gencebay, Müge Anlı ile onu arayacak
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, eski filmlerinden birinde oynayan çocuk oyuncunun ailesi olduğunu iddia eden ablalara yardımcı olabilmek için Müge Anlı'nın programına telefonla bağlanarak bilgi verdi.
Orhan Gencebay, Müge Anlı ile ‘kayıp kadın’ı arayacak… Evlatlık verilen ablalarının Orhan Gencabay’ın filminde oynadığını düşünen kardeşler Müge Anlı’ya çıktı. Orhan Gencebay, o kızı kendisinin de arayacağını açıkladı.Programa katılan ve kız kardeşlerini aradıklarını ifade eden Şentürk ailesinin, kız kardeşlerinin çocuk yaşta Orhan Gencebay’ın filminde oynadığını ifade etmelerinin ardından programa dönemin ışık şefi bağlanarak açıklamalarda bulundu.
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