Gençler ÖSYM'den şikayetçi!
Vatandaşların kamu kurumları ile ilgili sorunlarını çözmeye yönelik çalışan Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) bu yıl en çok şikayetin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile ilgili geldiği öğrenildi.
Başvurucuların yüzde 30’unu oluşturan 2 bin 548 genç, eğitim-öğretimden gençlik ve spor alanına kadar yaşadıkları meselelerin ombudsmanlar tarafından çözümlenmesini talep etti. Eğitim-öğretimin ardından en çok şikâyet konularını Kamu Personel Rejimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Adalet, Millî Savunma ve Güvenlik ile Mahallî İdarelerce yürütülen hizmetler oluşturdu. Vatandaşların en çok başvurduğu alan ÖSYM oldu. Bin kişi KDK’ya başvuru yaparak ÖSYM ile ilgili yaşadığı sorunların çözülmesini istedi. ÖSYM’yi 810 şikâyet ile Millî Eğitim Bakanlığı takip etti.
TÜRKİYE
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