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Gençlerbirliği, Bursaspor'u eli boş gönderdi

Gençlerbirliği, Bursaspor'u eli boş gönderdi.15551
  • Giriş : 26.12.2016 / 21:58:00

Gençlerbirliği kendi sahasında konuk ettiği Bursaspor'u evine eli boş gönderdi.

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Süper Lig'de haftanın son maçlarından birisi olan Gençlerbirliği ile Bursaspor'un mücadelesinde kazanan ev sahibi ekip oldu. Gençlerbirliği, Bursaspor'u 3-1'lik skorla geçti.

Süper Lig'de Gençlerbirliği, Bursaspor'u 3-1 mağlup ederek yılı galibiyetle kapattı. 2 gol 1 asist ile oynayan Serdar Gürler oynadığı muhteşem oyunla takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada 4. dakikada Serdar Gürler ile golü bulan Gençlerbirliği, 17. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'u durduramadı. Rakibine oranla hücumda daha etkili olan başkent ekibi Serdar Güler 77. dakikada attığı golle yeniden öne geçti. 83. dakikada Uğur Çiftçi ile bir gol daha bulan kırmızı siyahlılar karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Evinde 4 maç sonra kazanan Gençlerbirliği ilk yarıyı 22 puanda kapattı. Bursaspor ise 22 puanda kaldı.

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