Gençlerbirliği, Bursaspor'u eli boş gönderdi
Süper Lig'de haftanın son maçlarından birisi olan Gençlerbirliği ile Bursaspor'un mücadelesinde kazanan ev sahibi ekip oldu. Gençlerbirliği, Bursaspor'u 3-1'lik skorla geçti.
Süper Lig'de Gençlerbirliği, Bursaspor'u 3-1 mağlup ederek yılı galibiyetle kapattı. 2 gol 1 asist ile oynayan Serdar Gürler oynadığı muhteşem oyunla takımının galibiyetinde başrol oynadı.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada 4. dakikada Serdar Gürler ile golü bulan Gençlerbirliği, 17. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'u durduramadı. Rakibine oranla hücumda daha etkili olan başkent ekibi Serdar Güler 77. dakikada attığı golle yeniden öne geçti. 83. dakikada Uğur Çiftçi ile bir gol daha bulan kırmızı siyahlılar karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Evinde 4 maç sonra kazanan Gençlerbirliği ilk yarıyı 22 puanda kapattı. Bursaspor ise 22 puanda kaldı.
DİĞER HABERLER
Şenol Güneş çıldırdı: Oğuzhan'ı da verelim
Teknik adam Şenol Güneş, Antalyaspor'un isteklerine tepki gösterdi.
Galatasaray-Tuzlaspor maçı hangi kanalda?
Galatasaray ile Tuzlaspor mücadelesinin hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu.
Sneijder sorun yaşadığı o ismi açıkladı!
Sneijder, futbol hayatından özel yaşamına pek çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, Boluspor'u kolay geçti: 2-0
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile karşı karşıya geldi.