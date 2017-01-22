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Gençlerbirliği'nin Gaziantep maçı ertelendi

Gençlerbirliği'nin Gaziantep maçı ertelendi.15551
  • Giriş : 22.01.2017 / 14:27:00

Gençlerbirliği'nin başkanı İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesi üzerine Gaziantepspor maçının ertelendiği duyuruldu.

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İlhan Cavcav'ın yaşamını yitirmesi üzerine bugün oynanması beklenen Gençlerbirliği - Gaziantepspor maçı ertelendi.

Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanması gereken Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçı ileri bir tarihe ertelendi.

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