Gençlerbirliği'nin Gaziantep maçı ertelendi
İlhan Cavcav'ın yaşamını yitirmesi üzerine bugün oynanması beklenen Gençlerbirliği - Gaziantepspor maçı ertelendi.
Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanması gereken Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçı ileri bir tarihe ertelendi.
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