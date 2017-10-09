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Gençleşmenin sırrını keşfettiler

Gençleşmenin sırrını keşfettiler.14149
  • Giriş : 09.10.2017 / 08:21:00

Gençleşmek ve genç görünmek isteyenler için her gün yeni bir çalışma yapılıyor.

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Günümüzde bu çalışmalar sonuçlarını vermeye başladı. Birbirinden farklı ve özel çalışmalar, genç görünmenin sırrını da ortaya çıkarmış oldu.

Uzun süredir yapılan çalışmalardan sonra ortaya çıkan bir cihaz olan Biodermogenesi dertlere derman oluyor. Yaklaşık 14 yıl boyunca yapılan çalışma ve araştırmaların neticesinde cilde zarar vermeden uygulanan ve çatlakların %90 oranında tedavi edilebilirliği olan Biodermogenesi isimli cihaz İtalya’da  üretilmiştir. Ülkemizde de sayılı kliniklerde yer alan bu sistem Dr. Mustafa Karataş’ın kliniğinde  yer almaktadır.

Çatlak Tedavisi Merkezleri arasında yer alan Dr. Mustafa Karataş’ın Nişantaşı’nda bulunan merkezi, Biodermogenesi ile yapılan oldukça başarılı sonuçlara imza atmış merkezlerin başında gelmektedir. Her güzellik merkezi olarak adlandırılan yerlerde maalesef ki gerçek cihaz ve uzman hekimler yer almadığı gibi kişilerin sadece parasını alarak da hüsranla karşılaşılan sonuçlara neden olunabilmektedir. Bu nedenle mutlaka gideceğiniz tedavi merkezlerini araştırmalı ve uzman hekimlerce tedavi olmalısınız.

Biodermogenesi nasıl çalışır?

Çatlak tedavisinde son derece başarılı bir sistem olan Biodermogenesi, öncelikle peeling uygulaması ile başlar ve  ölü derileri hassas bir şekilde temizleyen tek kullanımlık, aşındırıcı bir sünger ile uygulanır. Bu işlem ortalama 5 dakika kadar sürmektedir. Daha sonrasında ise "STIM" adı verilen ikinci aşamaya geçilir. Çatlaklar 1 santimetreden kalın ise öncelikle konsantre serum olan ENERGY COMPLEX'in uygulanması gerekir. Eğer ki çatlaklar ince ise "BI-ONE® STEP1" jeli uygulanır. Bu aşamada da sürülen bu ürünler cilde yedirilmektedir ve yine 5 dakika kadar sürmektedir. Bu aşama da  tamamlandıktan sonra  ACTIVE aşamaya geçilir. Bu aşamada da yine özel yağlar ile ciltte emilim sağlanarak uygulama tamamlanır. Yaklaşık 30 dakika sürmektedir.

Biodermogenesi Seans Sayısı ve Aralığı nedir?

Biodermogenesi ile çatak tedavisinde, en önemli belirleyici etken, çatlağın ne zaman meydana geldiğidir. Genellikle 10 yıl kadar önce meydana gelmiş çatlakların tedavisinde ortalama 25 seans uygulama yapılırken, daha da geçmişe dayanan çatlakların tedavisi 30 seans kadar sürebilmektedir. Seans aralıkları ise haftada minimum 2 kez olmak üzere 3 seans kadar da yapılabilmektedir. Bunun dışında bilinmesi gereken önemli detaylardan biri de her bir seansın 48 saat ara ile yapılabilir olmasıdır. Mutlaka bu süre aralığı verilmek zorundadır.

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