Facebook Twitter Rss

Gençlik kolları sıvadı

Gençlik kolları sıvadı.20762
  • Giriş : 03.02.2017 / 10:38:00

AK Parti İl Gençlik Kolları referandum çalışmalarına devam ediyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


TBMM´de görüşmeleri tamamlandıktan sonra Başkanlık sistemini de içeren Anayasa Değişikliği için Nisan ayında gerçekleştirilecek olan referandum hazırlıklarına AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Said Çelik, yapılan basın bildirisinde çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Birçok ilçenin ziyareti sonucu SYK(Sandık Yönetim Kurulu) toplantıları ile genç seçmenle görüşme fırsatını bulduklarını belirten Çelik, SYK Projesi ile sandık başındaki gençlerle bir araya gelerek başkanlık sistemiyle ilgili geniş kapsamlı bilgi verdiklerini de aktardı.

“Ulaşılmadık Genç Bırakmayacağız”

Referandum sürecinde sık sık ilçe ziyaretlerinde bulunacaklarını ve referandum çalışmalarını ilçelerle birlikte koordinasyon içinde yürüteceklerini kaydeden Çelik’’ Geçen hafta başladığımız ilçe ziyaretlerinde toplamda 2 bin 110 km yol kat ederek 18 ilçemizi ziyaret ettik. 71 bin 597 genç seçmenimize Başbakan' ımız Binali Yıldırım ait mektubun ulaştırılmasını sağladık. Bu süreçte Gençlik Kolları olarak ulaşılmadık genç bırakmayacağız. Bunun için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem yaşandı

Fırat Kalkanı'nda flaş gelişme!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

CHP'de fatura krizi sonrası istifa geldi

CHP'de fatura krizi sonrası istifa geldi

Kılıçdaroğlu, fatura krizinin baş aktörü Elif Türkmen'in istifa etmesini istedi.

Başbakan: ABD'ye yakışmıyor

Başbakan: ABD'ye yakışmıyor

Başbakan Binali Yıldırım, PYD konusunda ABD'ye sitem etti.

 

Bakan Bozdağ işkence iddialarını yalanladı

Bakan Bozdağ işkence iddialarını yalanladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ işkence iddialarını yalanladı.

Erdoğan'dan vatandaşlara flaş çağrı

Erdoğan'dan vatandaşlara flaş çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm ile ilgili yurtdışındaki vatandaşlara çağrı yaptı.

 

HDP'li Yüksekdağ görüntülü ifade verdi

HDP'li Yüksekdağ görüntülü ifade verdi

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ görüntülü ifade verdi.

Başbakan: Sindireceksin kardeşim!

Başbakan: Sindireceksin kardeşim!

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa değişikliği ile ilgili Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya