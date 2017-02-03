Gençlik kolları sıvadı
TBMM´de görüşmeleri tamamlandıktan sonra Başkanlık sistemini de içeren Anayasa Değişikliği için Nisan ayında gerçekleştirilecek olan referandum hazırlıklarına AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Said Çelik, yapılan basın bildirisinde çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.
Birçok ilçenin ziyareti sonucu SYK(Sandık Yönetim Kurulu) toplantıları ile genç seçmenle görüşme fırsatını bulduklarını belirten Çelik, SYK Projesi ile sandık başındaki gençlerle bir araya gelerek başkanlık sistemiyle ilgili geniş kapsamlı bilgi verdiklerini de aktardı.
“Ulaşılmadık Genç Bırakmayacağız”
Referandum sürecinde sık sık ilçe ziyaretlerinde bulunacaklarını ve referandum çalışmalarını ilçelerle birlikte koordinasyon içinde yürüteceklerini kaydeden Çelik’’ Geçen hafta başladığımız ilçe ziyaretlerinde toplamda 2 bin 110 km yol kat ederek 18 ilçemizi ziyaret ettik. 71 bin 597 genç seçmenimize Başbakan' ımız Binali Yıldırım ait mektubun ulaştırılmasını sağladık. Bu süreçte Gençlik Kolları olarak ulaşılmadık genç bırakmayacağız. Bunun için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz” dedi.
DİĞER HABERLER
CHP'de fatura krizi sonrası istifa geldi
Kılıçdaroğlu, fatura krizinin baş aktörü Elif Türkmen'in istifa etmesini istedi.
Bakan Bozdağ işkence iddialarını yalanladı
Erdoğan'dan vatandaşlara flaş çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm ile ilgili yurtdışındaki vatandaşlara çağrı yaptı.
Başbakan: Sindireceksin kardeşim!
Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa değişikliği ile ilgili Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.