Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan oldu
Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik isimler belli oldu. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri tek tek açıklanırken Genel Başkan Yardımcısının da Tuncay Özkan olduğu öğrenildi.
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