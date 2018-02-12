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Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan oldu

Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan oldu.14319
  • Giriş : 12.02.2018 / 10:34:00
  • Güncelleme : 12.02.2018 / 12:26:09

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan oldu.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik isimler belli oldu. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri tek tek açıklanırken Genel Başkan Yardımcısının da Tuncay Özkan olduğu öğrenildi.

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