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Genel Sekreter açıkladı: NATO üyesi olacak

Genel Sekreter açıkladı: NATO üyesi olacak.13076
  • Giriş : 12.07.2018 / 17:55:00

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gürcistan ile ilgili açıklama yaptı.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki zirvede önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Gürcistan'ın NATO üyeliği hakkında konuştu ve üyeliğin teyit edildiğini duyurdu.

Stoltenberg, zirvede gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gürcistan'ın Avro-Atlantik ilgisine tam destek veriyoruz. Gürcistan NATO üyesi olacak. Müttefikler bunu dün teyit ettiler." ifadelerini kullandı.

Üyelik için Gürcistan ile çalışmaya devam edeceklerini aktaran Stoltenberg, Tiflis yönetiminin NATO üyeliği için başarılı reformlar yaptığının altını çizdi.

Öte yandan Stoltenberg, Doğu Ukrayna'da durumun ciddiyetini koruduğuna dikkati çekerek, "Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

TRT

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