Genelkurmay açıkladı: 37 terörist öldürüldü
TSK, terörle mücadeleye devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığı, aralarından ikisinin lider kadroda yer aldığı öğrenilen 37 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 37 teröristin etkisiz hâle getirildiği ve bu teröristlerden ikisinin sözde lider kadroda olduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunulurken bu güne kadar 4254 teröristin etkisiz hâle getirildiği vurgulandı.
TSK'nın açıklaması şöyle:
"Terörle Mücadele Harekâtında, 14-20 Nisan 2018 tarihleri arasında, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere toplam 37 terörist etkisiz hâle getirilmiş, muhtelif tipte toplam 44 silah ele geçirilmiş, 41 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir."
TRT
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