Facebook Twitter Rss

Genelkurmay açıkladı: 37 terörist öldürüldü

Genelkurmay açıkladı: 37 terörist öldürüldü.18218
  • Giriş : 21.04.2018 / 13:07:00

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

TSK, terörle mücadeleye devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığı, aralarından ikisinin lider kadroda yer aldığı öğrenilen 37 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 37 teröristin etkisiz hâle getirildiği ve bu teröristlerden ikisinin sözde lider kadroda olduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunulurken bu güne kadar 4254 teröristin etkisiz hâle getirildiği vurgulandı.

TSK'nın açıklaması şöyle:

"Terörle Mücadele Harekâtında, 14-20 Nisan 2018 tarihleri arasında, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere toplam 37 terörist etkisiz hâle getirilmiş, muhtelif tipte toplam 44 silah ele geçirilmiş, 41 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir."

TRT

CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan 24 Haziran mesajı

Başbakan: Vefa bir semt adı değil

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Aday olmak isteyen 131 bin TL ödeyecek

Aday olmak isteyen 131 bin TL ödeyecek

Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olmak isteyen 131 bin TL ödeyecek.

TSK açıkladı: Gri listedeki terörist öldürüldü

TSK açıkladı: Gri listedeki terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bingöl'de düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

 

Canan Karatay'dan açıklama: Kurtlu elma yiyin!

Canan Karatay'dan açıklama: Kurtlu elma yiyin!

Prof. Dr. Canan Karatay, vatandaşlara önemli bilgiler verdi.

Saldırgan ifadesinde bunları söyledi

Saldırgan ifadesinde bunları söyledi

Şenol Güneş'i yaralayan Fenerbahçeli taraftarın ilk ifadesi ortaya çıktı.

 

Erdoğan, Şenol Güneş'i aradı

Erdoğan, Şenol Güneş'i aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenol Güneş'i aradı.

TSK açıkladı! 1 asker şehit!

TSK açıkladı! 1 asker şehit!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de 1 askerimizin şehit olduğunu bildirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya