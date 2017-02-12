Facebook Twitter Rss

Genelkurmay Başkanı Akar'da Körfez yolcusu

Genelkurmay Başkanı Akar'da Körfez yolcusu.12329
  • Giriş : 12.02.2017 / 21:30:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'da Körfez ülkelerini ziyarete gidecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün itibariyle gittiği Körfez ülkelerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'da yarın gidecek.

Genelkurmaydan yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar, 13-15 Şubat'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerinden Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a yapacağı ziyarette, askeri işbirliği konularını görüşmek ve bölgesel görüşmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere hazır bulunacak.

Şenlik dönüşü facia: 2 ölü, 9 yaralı

Arena'da yönetim ve Riekerink için istifa sesleri

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şenlik dönüşü facia: 2 ölü, 9 yaralı

Şenlik dönüşü facia: 2 ölü, 9 yaralı

Antalya'da gerçekleşen bir şenlikten dönen midibüs uçuruma yuvarlandı. Bu kaza sonucu 2 kişi öldü, 9

Saatler oldu, taleplerini açıkladı

Saatler oldu, taleplerini açıkladı

Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını ve 4 çocuğunu silahla rehin alan şahıs, 19 saattir ikna edilme

 

18 peruklu dolandırıcıya tutuklama!

18 peruklu dolandırıcıya tutuklama!

18 farklı perukla değişik kılıklara girerek 13 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'P

Demirören de 'Evet' dedi!

Demirören de 'Evet' dedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören bir görüşme gerçekleştirdi.

 

Terör örgütünün para kaynağına dev darbe

Terör örgütünün para kaynağına dev darbe

Terör örgütünün beslendiği en önemli kaynaklardan birisi olan "kaçak sigaralar" ele geçirildi.

Oğluna canlı bomba olmayı vasiyet etmiş

Oğluna canlı bomba olmayı vasiyet etmiş

Dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Reina saldırganının oğluna vasiyette bulunduğu ortaya çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya