Genelkurmay Başkanı Akar'da Körfez yolcusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün itibariyle gittiği Körfez ülkelerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'da yarın gidecek.
Genelkurmaydan yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar, 13-15 Şubat'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerinden Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a yapacağı ziyarette, askeri işbirliği konularını görüşmek ve bölgesel görüşmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere hazır bulunacak.
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