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Genelkurmay Başkanı Akar Mardin'de

Genelkurmay Başkanı Akar Mardin'de.12329
  • Giriş : 06.02.2017 / 12:24:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Mardin'e geldi.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Abdin Ünal ile sınır hattında incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Valilik protokol kapısı girişinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman tarafından karşılanan Akar, şeref defterini imzaladıktan sonra beraberindeki kuvvet komutanları ile birlikte valilik makamına geçti.

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Yaman, Genelkurmay Başkanı Akar’a ziyaretinden dolayı plaket takdim etti.Valilik ziyaretinin ardından Akar ve kuvvet komutanlarının sınır hattında bulunan birliklerde incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

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