Genelkurmay Başkanı Akar sınırda
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Akar, Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı operasyonu hakkında incelemelerde bulundu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar'a denetlemelerinde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti.
NTV
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