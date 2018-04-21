Genelkurmay Başkanı çocuklarla buluştu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle şehit ve karargah personeli çalışanlarının çocuklarıyla bir araya gelerek hediyeler verdi.
Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda düzenlenen etkinliğe, şehit ve karargah personelinin çocukları katıldı.
Çocukların bayramını kutlayan Akar, küçüklere çeşitli hediyeler verdi.
TRT
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