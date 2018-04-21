Facebook Twitter Rss

Genelkurmay Başkanı çocuklarla buluştu

Genelkurmay Başkanı çocuklarla buluştu.27050
  • Giriş : 21.04.2018 / 09:12:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, çocuklarla buluştu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle şehit ve karargah personeli çalışanlarının çocuklarıyla bir araya gelerek hediyeler verdi.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda düzenlenen etkinliğe, şehit ve  karargah personelinin çocukları katıldı.

Çocukların bayramını kutlayan Akar, küçüklere çeşitli hediyeler  verdi.

TRT

Quaresma'dan Fenerbahçe'ye gönderme

F.Bahçe, Beşiktaş ve Pepe PFDK'ya sevk edildi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dışişleri'nden ABD'ye OHAL yanıtı

Dışişleri'nden ABD'ye OHAL yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Olağanüstü Hal ile ilgili cevap gecikmedi.

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama

Elazığ'ın merkeze bağlı Şehsuvar köyünde 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandı.

 

İstanbul'da 33 kişiye FETÖ'den gözaltı!

İstanbul'da 33 kişiye FETÖ'den gözaltı!

FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da operasyonlar düzenlendi.

15 yeni üniversite kurulacak!

15 yeni üniversite kurulacak!

AK Parti hükümeti, 15 yeni üniversitenin kurulacağını belirtti.

 

Gazi koşusu, erken seçim nedeniyle iptal

Gazi koşusu, erken seçim nedeniyle iptal

Gazi koşusu, 24 Haziran'da yapılacak erken seçim nedeniyle iptal edildi.

Erken seçimde onlar oy kullanamayacak

Erken seçimde onlar oy kullanamayacak

Erken seçimde 18 yaşını dolduramayanlar oy kullanamayacak.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya