Genelkurmay Başkanı Elazığ'da
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, denetlemelerde bulunmak üzere beraberindeki kuvvet komutanları ile birlikte Elazığ'a geldi.
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