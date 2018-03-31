Facebook Twitter Rss

Genelkurmay Başkanı Elazığ'da

Genelkurmay Başkanı Elazığ'da.13242
  • Giriş : 31.03.2018 / 11:46:00

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, denetlemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, denetlemelerde bulunmak üzere beraberindeki kuvvet komutanları ile birlikte Elazığ'a geldi.

Papa'dan 'Cehennem yoktur' açıklaması

Erdoğan, Putin ve Ruhani ile görüşecek

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ataşehir'de fabrika yangını! Ekipler bölgede

Ataşehir'de fabrika yangını! Ekipler bölgede

İstanbul Ataşehir'de bulunan bir fabrikada yangın çıktığı bildirildi.

9 subay FETÖ'den gözaltına alındı

9 subay FETÖ'den gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında Balıkesir'de operasyonlar düzenlendi.

 

Ankara'da kaza! Seferler durduruldu

Ankara'da kaza! Seferler durduruldu

Ankara'da Kızılay-Batıkent yönünde 2 metro arasında kaza yaşandı.

Tatlıses'ten Zaza Şehmus'a çelenk!

Tatlıses'ten Zaza Şehmus'a çelenk!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Zaza Şehmus'un cenaze törenine çelenk gönderdi.

 

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Çiftlik Bank'ın 2 deposuna baskın yapıldı

Çiftlik Bank'ın 2 deposuna baskın yapıldı

Binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank'ın 2 deposuna baskın yapıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya