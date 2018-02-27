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Genelkurmay Başkanı emekliye sevk edildi

Genelkurmay Başkanı emekliye sevk edildi.9805
  • Giriş : 27.02.2018 / 12:09:00
  • Güncelleme : 27.02.2018 / 12:13:59

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı emekliye sevk edildi.

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Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı emekliye sevk edildi. Ülkede birçok üst düzey ismin de görevden alındığı öğrenildi.

Suudi Arabistan'da Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra birçok bakan yardımcısı ve üst düzey yetkili görevden alındı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan yeni kraliyet kararnamelerine göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman bin Salih el-Bunyan ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhammed bin Avad Suhaym emekliye sevk edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Fehd bin Turki bin Abdülaziz'in yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Ahmed es-Salim ile Hamed bin Halef el-Halef, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Ahmed el-Humeydan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yusuf es-Sadun görevlerinden alındı.

Cevf Bölge Emiri Fehd bin Bender de görevden alınanlar arasında yer aldı.

Yeni atamalar

Öte yandan boşalan makamlara yeni atamalar da yapıldı. Genelkurmay Başkanlığına Feyyaz er-Ruveyli getirilirken, orgeneral rütbesine terfi ettirilen Fehd el-Matir Kara Kuvvetleri Komutanlığına, yine orgeneralliğe yükselen Turki bin Bender bin Abdülaziz Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

Yeni İçişleri Bakan Yardımcısı olarak Bender bin Abdullah el-Meşari ve Muhammed el-Muhenna tayin edilirken, Dışişleri Bakan Yardımcılığına Ahmed Kattan, Ekonomi ve Planlama Bakanlığı Yardımcılığına ise Halid bin Suud eş-Şenifi ve Faysal bin Fadıl el-İbrahim atandı.

Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı olarak Temadır bin Yusuf er-Remah, Suudi Arabistan Başsavcılığı Yardımcılığına da Şelan bin Racih bin Şelan getirildi. Şûra Meclisi Genel Sekreteri ise Muhammed bin Dahil el-Matiri oldu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ayrıca, Ulusal Savunma Stratejisi'ni geliştirme çerçevesinde hazırlanan ve insan kaynakları ihtiyaçlarını da kapsayan Savunma Bakanlığı programını geliştirme vizyonunu da imzaladı.

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