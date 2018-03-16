Genelkurmay Başkanı: Hesabı sorulacak!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü operasyon hakkında açıklama yaptı ve şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağını belirtti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla hareket eden ordumuzun kahraman şehitlerinden bizlere miras kalan o yüce ruh, bugün terörle mücadele harekatı, 15 Temmuz menfur darbe girişimi, Fırat Kalkanı ve halen yürütmekte olduğumuz Zeytin Dalı Harekatı’nda ortaya konan fedakarlık ve kahramanlıkların da ilham kaynağı olmuştur."
TRT
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