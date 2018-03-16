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Genelkurmay Başkanı: Hesabı sorulacak!

Genelkurmay Başkanı: Hesabı sorulacak!.12329
  • Giriş : 16.03.2018 / 13:22:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, operasyon hakkında açıklama yaptı.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü operasyon hakkında açıklama yaptı ve şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağını belirtti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "Ölürsem şehit, kalırsam gazi  anlayışıyla hareket eden ordumuzun kahraman şehitlerinden bizlere miras kalan o  yüce ruh, bugün terörle mücadele harekatı, 15 Temmuz menfur darbe girişimi, Fırat  Kalkanı ve halen yürütmekte olduğumuz Zeytin Dalı Harekatı’nda ortaya konan  fedakarlık ve kahramanlıkların da ilham kaynağı olmuştur."

TRT

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