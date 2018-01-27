Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Kilis'te
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte sınıra geldi. Akar, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle sınırda bulunan birlikleri denetledi.
Helikopter ile kent merkezindeki 2. Hudut Tabur Komutanlığına inen Akar'ı, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve beraberindeki heyet karşıladı. Akar, 2. Hudut Tabur Komutanlığındaki askeri yetkililerle bir araya gelerek, harekattaki son durum hakkında bilgi aldı.
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