Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınıra giderek ÖSO ile birlikte yürütülen Fırat Kalkanı operasyonu hakkında bilgi aldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede, Orgeneral Akar'ın, 16 Aralık'tan itibaren Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile denetleme ve inceleme faaliyetlerini sürdürdüğü hatırlatıldı.
Dün Kilis'te bulunan Orgeneral Akar'ın, harekat merkezini denetlediği, Fırat Kalkanı Harekatı hakkında, bölgede bulunan komutanlıklardan son duruma yönelik bilgi ve değerlendirmeleri aldığı belirtildi.
Orgeneral Akar'ın daha sonra Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığı ve 2. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu ifade edildi.
Ardından Narlıca'da konuşlu 2. Hudut Tabur Komutanlığı ve Cilvegözü Sınır Kapısını ziyaret eden Orgeneral Akar'ın, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığına (AFAD) ait Cilvegözü Sahra Hastanesinde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.
Orgeneral Akar'ın, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında denetleme ve incelemelerini sürdürdüğü de bildirildi.
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