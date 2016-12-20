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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda.15613
  • Giriş : 20.12.2016 / 15:50:00
  • Güncelleme : 20.12.2016 / 15:47:04

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, sınır hattını ziyaret etti.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınıra giderek ÖSO ile birlikte yürütülen Fırat Kalkanı operasyonu hakkında bilgi aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede, Orgeneral  Akar'ın, 16 Aralık'tan itibaren Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki  Çolak ile denetleme ve inceleme faaliyetlerini sürdürdüğü hatırlatıldı.

Dün Kilis'te bulunan Orgeneral Akar'ın, harekat merkezini denetlediği,  Fırat Kalkanı Harekatı hakkında, bölgede bulunan komutanlıklardan son duruma  yönelik bilgi ve değerlendirmeleri aldığı belirtildi.

Orgeneral Akar'ın daha sonra Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 106.  Topçu Alay Komutanlığı ve 2. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığında inceleme ve  denetlemelerde bulunduğu ifade edildi.

Ardından Narlıca'da konuşlu 2. Hudut Tabur Komutanlığı ve Cilvegözü  Sınır Kapısını ziyaret eden Orgeneral Akar'ın, Başbakanlık Afet ve Acil Durum  Başkanlığına (AFAD) ait Cilvegözü Sahra Hastanesinde incelemelerde bulunduğu  kaydedildi.

Orgeneral Akar'ın, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 39. Mekanize Piyade  Tugay Komutanlığında denetleme ve incelemelerini sürdürdüğü de bildirildi.

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