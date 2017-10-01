Genelkurmay Başkanı İran'a gidiyor
Başbakan Katalonya referandumunu değerlendirdi. Başbakan Yıldırım "Onların kendi mevzusu erken kanaat yanlış olur" dedi.
Başbakan Kuzey Irak ile ilgili ise "Hala şansları olduğunu düşünüyorum" dedi. Yıldırım "Genelkurmay Başkanı Akar İran'a gidiyor. Bu meseleler çözülebilir insiyatif almalıyız. " dedi.
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