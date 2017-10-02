Genelkurmay Başkanı İran'a gitti!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar İran'a ziyaret gerçekleştireceği İranlı mevkidaşı Muhammed Bakıri ile görüşecek. Akar'ı havalimanında Tuğgeneral Kadir Nizami karşıladı.
Yarın sabah saatlerinde düzenlenecek resmi askeri törenin ardından Akar ve İranlı mevkidaşı Bakıri'nin sınır güvenliği, terörle mücadele ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunacakları belirtildi.
Akar'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Savunma Bakanı Emir Hatemi ile de bir araya gelmesi planlanıyor.
TRT
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