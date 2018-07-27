Genelkurmay Başkanı İstanbul'da
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar İstanbul'a geldi.
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