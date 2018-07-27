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Genelkurmay Başkanı İstanbul'da

Genelkurmay Başkanı İstanbul'da.16825
  • Giriş : 27.07.2018 / 11:22:00

Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı İstanbul'a geldi.

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Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar İstanbul'a geldi.

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