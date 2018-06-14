Facebook Twitter Rss

Genelkurmay Başkanı'ndan açıklama!

Genelkurmay Başkanı'ndan açıklama!.12329
  • Giriş : 14.06.2018 / 17:32:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadele konusunda açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadele vurgusu yaptı ve en son terörist öldürülünceye kadar mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Orgeneral Akar: "Başta FETÖ olmak üzere PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör  örgütleri ile her türlü tehdide karşı azim ve kararlılıkla mücadeleyi  sürdürmekteyiz"

TRT

Putin'den Kim-Trump yorumu!

AK Partililere saldırdılar

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbakan başvuru sayısını açıkladı

Başbakan başvuru sayısını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, İmar Barışı ile ilgili açıklama yaptı.

Hakkari'de 1 şehit, 4 yaralı!

Hakkari'de 1 şehit, 4 yaralı!

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen hain saldırıda 1 asker şehit oldu.

 

Almanya'dan flaş Adil Öksüz kararı

Almanya'dan flaş Adil Öksüz kararı

Alman hükümeti, FETÖ üyesi Adil Öksüz ile ilgili harekete geçti.

Eski futbolculara FETÖ'den hapis!

Eski futbolculara FETÖ'den hapis!

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski futbolcular için karar verildi.

 

Gri listedeki terörist yakalandı

Gri listedeki terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe tribün lideri gözaltında

Fenerbahçe tribün lideri gözaltında

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin gözaltına alındı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya