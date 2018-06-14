Genelkurmay Başkanı'ndan açıklama!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadele vurgusu yaptı ve en son terörist öldürülünceye kadar mücadelenin devam edeceğini söyledi.
Orgeneral Akar: "Başta FETÖ olmak üzere PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile her türlü tehdide karşı azim ve kararlılıkla mücadeleyi sürdürmekteyiz"
TRT
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