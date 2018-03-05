Genelkurmay Başkanı'ndan Afrin açıklaması
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı operasyonu hakkında bilgi verdi ve son terörist etkisiz hale getirilene dek harekatın süreceğini açıkladı.
Orgeneral Akar konuyla ilgili "Zeytin Dalı Harekatının başlangıcından bugüne kadar asil milletimiz ordu-millet anlayışının en güzel örneklerini sergilemektedir.Milletimiz ile TSK mensuplarının kıymetli ailelerine, destek ve duydukları güvenden dolayı sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Öte yandan TSK'dan Afrin operasyonuyla ilgili yapılan açıklamada öldürülen terörist sayısının 2777'e ulaştığı belirtildi.
TRT
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