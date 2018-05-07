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Genelkurmay Başkanı'ndan kritik ziyaret

Genelkurmay Başkanı'ndan kritik ziyaret.12329
  • Giriş : 07.05.2018 / 16:55:00

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Sudan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Sudan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kamal Abdel Maarouf Al-Mahi Bashir'le buluştu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bashir'i  Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda askeri törenle karşıladı. Akar, Bashir'i Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda askeri törenle  karşıladı.

Türkiye ve Sudan'ın milli marşlarının askeri bando tarafından  çalınmasıyla başlayan törende Orgeneral Bashir, tören kıtasını "Merhaba asker"  ifadeleriyle selamladı.

Karşılama töreninin ardından Orgeneral Akar ve Orgeneral Bashir,  Genelkurmay Karargahı'nda görüştü.

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