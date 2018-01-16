Genelkurmay Başkanı'ndan sert ABD açıklaması
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye destek olan Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki gösterdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar,"PKK’nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz" dedi.
TRT
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