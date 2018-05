Genelkurmay Başkanı'ndan terör açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadele konusunda yaptığı açıklamasında en son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini vurguladı.Akar, "TSK, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar her türlü terörle mücadele etmeye devam edecektir" dedi. Akar, Türkiye'nin her fırsatta terör konusunda önlem alınması gerektiğini belirttiğini hatırlatarak, "Bugün tüm dünya, bu konuda gereken adımların zamanında atılmamasının bedelini ödemektedir" dedi.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında elde edilen tecrübelerin sahaya yansıtıldığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) planlı tatbikatlarından Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı sonrası açıklamada bulundu. Türkiye’nin çok boyutlu ve çeşitli terör tehdidi ile doğrudan karşı karşıya olduğunu vurgulayan Akar, “Ancak unutulmamalıdır ki terör sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın sorunudur. TSK, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar her türlü terörle mücadele etmeye devam edecektir. Özellikle 2011 yılından beri Suriye’de ve Irak’ta devam eden istikrarsızlık ve buna bağlı otorite boşluğundan istifade ile kendileri için güvenli alanlar oluşturan DEAŞ ve aslında birbirinden farklı olmayan PKK/PYD/YPG gibi terör örgütleri, bölgedeki istikrarsızlığın en temel nedeni ve kaynağı haline dönüşmüşlerdir. Türkiye, her fırsatta dost ve müttefiklerine bu konuda gerekli önlemleri zamanında ve birlikte alınması gerektiği, aksi takdirde bu bölgelerin hepimizi olumsuz etkileyecek birer bataklığa dönüşeceği uyarısında bulunmuştur. Bugün tüm dünya, bu konuda gereken adımların zamanında atılmamasının bedelini ödemektedir. Ancak Suriye ve Irak’ta devam eden istikrarsızlık nedeniyle en fazla zararı da maalesef Türkiye görmektedir. Oysa Türkiye daima bölgesel barış ve istikrar için çaba sarf etmiş, iyi komşuluk ilişkilerini savunmuş, Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini daime desteklemiştir. Bu tutumumuz baki olmakla birlikte, gelinen noktada ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak ve aynı zamanda bölgede güvenlik ve istikrarı tesis etmek maksadıyla sınır ötesi harekat kaçınılmaz hale gelmiştir" dedi.TÜRKİYE