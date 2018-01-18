Genelkurmay Başkanı Rusya'ya gidiyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Milli İstihbarat Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gidiyor.
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