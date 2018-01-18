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Genelkurmay Başkanı Rusya'ya gidiyor

Genelkurmay Başkanı Rusya'ya gidiyor.12329
  • Giriş : 18.01.2018 / 12:44:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya'ya gidiyor.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Milli İstihbarat Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gidiyor.

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