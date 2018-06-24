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Genelkurmay Başkanı sandık başına geldi

Genelkurmay Başkanı sandık başına geldi.28075
  • Giriş : 24.06.2018 / 11:26:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sandık başına geldi.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oyunu kullanmak için Çankaya İlkokulu'nda sandık başına geldi.

1157 nolu sandıkta oyunu kullanan Akar, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

TRT

Başbakan oyunu verdi

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