Genelkurmay Başkanı sandık başına geldi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oyunu kullanmak için Çankaya İlkokulu'nda sandık başına geldi.
1157 nolu sandıkta oyunu kullanan Akar, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.
TRT
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