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Genelkurmay Başkanı sınırda!

Genelkurmay Başkanı sınırda!.18588
  • Giriş : 05.02.2017 / 17:17:00
  • Güncelleme : 05.02.2017 / 17:32:13

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırına geldi.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırında bulunan Harekat Merkezi'ni ziyaret ediyor.  Hulusi Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla birlikte bölgede denetim ve incelemelerde bulunuyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral  Akar'ın Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Gaziantep ve Kilis'teki  birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtilerek, "Orgeneral Akar,  harekat merkezine giderek bölgedeki komutanlıklardan Fırat Kalkanı ve terörle  mücadele harekatlarına ilişkin son durum ve gelişmelerle ilgili bilgi ve  değerlendirmeleri aldı." denildi.

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