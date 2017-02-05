Genelkurmay Başkanı sınırda!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırında bulunan Harekat Merkezi'ni ziyaret ediyor. Hulusi Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla birlikte bölgede denetim ve incelemelerde bulunuyor.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Akar'ın Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Gaziantep ve Kilis'teki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtilerek, "Orgeneral Akar, harekat merkezine giderek bölgedeki komutanlıklardan Fırat Kalkanı ve terörle mücadele harekatlarına ilişkin son durum ve gelişmelerle ilgili bilgi ve değerlendirmeleri aldı." denildi.
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