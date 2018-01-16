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Genelkurmay Başkanları buluşuyor

Genelkurmay Başkanları buluşuyor.17276
  • Giriş : 16.01.2018 / 10:34:00
  • Güncelleme : 16.01.2018 / 10:38:20

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, bugün ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile buluşacak.

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Amerika Birleşik Devletleri ile gerilen ilişkiler sonrası kritik görüşme. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, bugün ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile buluşacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Toplantıya katılacak Akar'ın bu kapsamda bugün bazı ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor. Temaslardan en önemlisi ise ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile yapacağı görüşme olacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik olası operasyonu öncesindeki görüşmede, Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra bölgesel güvenlik sorunlarının ele alınması bekleniyor.

ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG öncülüğündeki SDG'nin komutasında 30 bin kişilik sınır gücü oluşturma kararını açıklamasının ardından gerçekleşmesi ise görüşmeyi önemli kılan diğer bir unsur olarak dikkati çekiyor.

Orgeneral Akar, dün akşam da ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ile bir görüşme gerçekleştirdi.

NTV

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