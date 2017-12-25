Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama!
Genelkurmay Başkanlığı, kuzey Irak'ın Batin Tepe üs bölgesinde yaşanan patlama ile ilgili yaptığı açıklamada 1 askerin şehit olduğunu birinin ikisinin ise yaralandığını belirtti.
Genelkurmay Başkanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, dün el bombasının "kazaen" patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu, iki askerin yaralandığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi: "Dün Irak kuzeyi Batin Tepe üs bölgesinde el bombasının kazaen patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."
TÜRKİYE
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