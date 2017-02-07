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Genelkurmay'dan operasyon açıklaması

Genelkurmay'dan operasyon açıklaması.23522
  • Giriş : 07.02.2017 / 08:23:00

Başarı ile devam eden Fırat Kalkanı Harekatı hakkında açıklama geldi.

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Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ile, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak adına başlattığı Fırat Kalkanı operasyonunun 168'inci gününde 203 DEAŞ hedefi vurulurken 21 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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