Genelkurmay'dan operasyon açıklaması
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ile, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak adına başlattığı Fırat Kalkanı operasyonunun 168'inci gününde 203 DEAŞ hedefi vurulurken 21 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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