Facebook Twitter Rss

Genelkurmay Karargahı'nda 'El Bab' zirvesi

Genelkurmay Karargahı'nda 'El Bab' zirvesi.23232
  • Giriş : 08.02.2017 / 21:05:00

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı değerlendirmesi için kuvvet komutanları ile bir araya geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Komuta Harekat Merkezinde  Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile dün sabaha karşı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Fırat Kalkanı Harekatı ve bu harekat kapsamında, Suriye'nin kuzeyinde yer alan terörist gruplara karşı düzenlenen operasyonlar değerlendirildi.

Aynı zamanda El Bab'ın terörden arındırılmasına ilişkin yürütülen operasyonda gelinen son durum ele alındı.

Erdoğan ünlü ismi Külliye'de ağırladı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Leyla Zana serbest

Leyla Zana serbest

HDP'li vekil Leyla Zana terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Borsa İstanbul Müdürü görevinden ayrıldı

Borsa İstanbul Müdürü görevinden ayrıldı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Osman Saraç görevinden ayrıldı.

 

İspanya'da kimyasal tesislerde patlama!

İspanya'da kimyasal tesislerde patlama!

İspanya'nın Valencia kentinde büyük bir patlama meydana geldi.

El Bab'dan acı haber! 2 asker şehit

El Bab'dan acı haber! 2 asker şehit

2 aydır kuşatma altında tutulan şehirde dün gece şiddetli çatışmalar yaşandı.

 

FETÖ'cülere 'pembe oda' yasağı!

FETÖ'cülere 'pembe oda' yasağı!

Darbe girişimi ile gerçek yüzü ortaya çıkan örgüte yasak geldi.

CIA Direktörü Türkiye'ye geliyor

CIA Direktörü Türkiye'ye geliyor

CIA Direktörü Pompeo, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya