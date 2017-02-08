Genelkurmay Karargahı'nda 'El Bab' zirvesi
Toplantıda Fırat Kalkanı Harekatı ve bu harekat kapsamında, Suriye'nin kuzeyinde yer alan terörist gruplara karşı düzenlenen operasyonlar değerlendirildi.
Aynı zamanda El Bab'ın terörden arındırılmasına ilişkin yürütülen operasyonda gelinen son durum ele alındı.
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