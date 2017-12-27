Genelkurmay sayı verdi
Genelkurmay Başkanlığı, kuzey Irak'ın Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava operasyonları hakkında bilgi paylaştı. TSK, etkisiz hale getirilen terörist sayısını 17 olarak açıkladı.
Hava harekatında, ilk belirlemelere göre 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla istihbarat kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, 10 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece hava harekatı düzenlenen bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17'ye ulaştı.
MİLLİYET
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