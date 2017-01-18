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George Bush hastaneye kaldırıldı

George Bush hastaneye kaldırıldı.22772
  • Giriş : 18.01.2017 / 11:11:00

92 yaşındaki eski ABD Başkanı George Bush, hastanelik oldu.

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Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı George Herbert Wlaker Bush korkuttu. Sağlık sorunu ile ilgili henüz bilgi verilemeyen eski başkanın şimdilik durumunun iyi olduğu, önümüzdeki günlerde taburcu edileceği öğrenildi.

ABD'nin eski başkanlarından George Herbert Walker Bush'un Houston'da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

 

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