George Bush hastaneye kaldırıldı
Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı George Herbert Wlaker Bush korkuttu. Sağlık sorunu ile ilgili henüz bilgi verilemeyen eski başkanın şimdilik durumunun iyi olduğu, önümüzdeki günlerde taburcu edileceği öğrenildi.
ABD'nin eski başkanlarından George Herbert Walker Bush'un Houston'da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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