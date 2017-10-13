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Gezi provokatörü tutuklandı!

Gezi provokatörü tutuklandı!.21000
  • Giriş : 13.10.2017 / 19:53:00

Gezi olayları sırasında polise sapanla taş atan provokatör kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Büyüyen Beşik

Taksim'deki Gezi Parkı için yapılan eylemlerde polise saldıran kadın, terör örgütü üyeliğinden tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bir gizli tanığın verdiği ifade doğrultusunda yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişi DHKP-C üyeliğinden tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 11 kişinin arasında Emine Cansever de vardı. Cansever, Gezi eylemleri zamanında sapanla taş atarken görüntülenmişti.

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