Gezi provokatörü tutuklandı!
Taksim'deki Gezi Parkı için yapılan eylemlerde polise saldıran kadın, terör örgütü üyeliğinden tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bir gizli tanığın verdiği ifade doğrultusunda yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişi DHKP-C üyeliğinden tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 11 kişinin arasında Emine Cansever de vardı. Cansever, Gezi eylemleri zamanında sapanla taş atarken görüntülenmişti.
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