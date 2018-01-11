Gıda Bakanı'ndan kuraklık açıklaması
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 1973 yılından bu yana en kurak dönemin geçirildiğini belirtti ve ülke olarak su imkanlarını iyi değerlendirmek gerektiğini vurguladı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Gaziantep, Şanlıurfa, ve Diyarbakır'da kuraklık gelmese bile gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Buralarda ürün değişikliğine geçebiliriz. Su imkanlarını çok iyi değerlendirmemiz lazım" dedi.
TRT
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