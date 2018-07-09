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Giresun'da 1 asker şehit

Giresun'da 1 asker şehit.21435
  • Giriş : 09.07.2018 / 11:41:00
  • Güncelleme : 09.07.2018 / 11:40:47

Giresun'un Güce ilçesinde PKK'lı teröristlerle askerler arasında çatışma çıktı.

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Sepet Beşik

Giresun'un Güce ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Kentte PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan asker şehit oldu.

Giresun'da Güce ilçesi kırsalında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bu sabah Kavaklıbel mevkisinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile karşılaştı.

Çıkan çatışmada bir asker ağır yaralanırken, örgüt mensupları ormanlık alana kaçtı.

Yaralı asker, Güce Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ambulans ile Tirebolu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı asker, kurtarılamayarak şehit oldu.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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