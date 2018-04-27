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Giresun'da FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Giresun'da FETÖ operasyonu: 28 gözaltı.18993
  • Giriş : 27.04.2018 / 13:02:00

FETÖ soruşturması kapsamında Giresun'da operasyonlar düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Giresun'da düzenlenen operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı.

Giresun merkezli 22 ilde yapılan operasyonlarda TSK içerisinde görevli FETÖ/PDY terör örgütü üyesi Askeri Mahrem yapıya mensup 23’ü muvazzaf 29 askeri personel Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.  Zanlılar arasında askeri okulda öğrenciyken okuldan ilişiği kesilen ancak daha sonra örgütün ‘mahrem imamı’ olarak askeri öğrencilerle ilişkisini devam ettiren isimler de var. Zanlıların bakkal, büfe gibi yerlerden kontürlü telefonlar üzerinden ‘ardışık arama’ yöntemiyle kendileriyle bağlantılı olan askeri personel ile bağlantı kurdukları ve bu yönde FETÖ faaliyetleri yürüttükleri belirlendi. Zanlıların gözaltı işlemleri devam ediyor.

TRT

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