Gırgır Dergisi kapatıldı!
Hz. Musa ile ilgili yayınladığı karikatür sonrası büyük tepki toplayan ünlü mizah dergisi Gırgır bugünden itibaren kapatıldı. Yayıncı şirketin avukatından konuya ilişkin açıklama geldi. Avukat, firma olarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.
Sözcü gazetesiyle aynı yayıncı tarafından yayınlanan karikatür dergisi Gırgır'da, Hz. Musa'ya küfürler içeren karikatür yayınlanması, sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuş, Twitter'dan yapılan açıklamada, 'Yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle basım öncesi fark edilemeyen bu 'berbat' karikatür incitmiş olduğumuz herkesten özür dileriz' denilmişti.
Yayıncı şirketin avukatı tarafından yapılan açıklamada, derginin kapatılmasına ve dergiden çalışan herkesin işten çıkarılmasına karar verildiğini belirterek, ‘Gırgır dergisinin son sayısında yayınlanan hoş olmayan karikatür nedeniyle yayıncı şirket Gırgır dergisinin kapatılmasına ve dergide çalışanların tamamının işten çıkarılmasına karar vermiştir. Bu karikatürün yayınlanması en başta toplumumuzu rahatsız ettiği gibi, yayıncı şirketi de çok rahatsız etmiştir. Karikatürün firmayı zor durumda bırakmak amacıyla kötü niyetli çalışan kişi veya kişiler tarafından yayınlandığını düşünüyoruz. Kasti bir tutum söz konusudur. Dini değerlerin aşağılandığı bu karikatür kötü niyetli bir tutumla çizilerek, yayıncı şirkete danışılmadan, adeta gizlenerek, son anda habersizce yayına verilmiştir. Bunu yapan çalışanlar dini değerleri aşağılamak suretiyle suç işlemiştir. Buna sebep olan çizer ve çalışanlar hakkında yayıncı firma olarak Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız' denildi.
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