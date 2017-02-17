Gırgır'ın ünlü çizerinden o karikatüre tepki
Ünlü mizah dergisi Gırgır'ın kapatılmasına neden olan Hz. Musa ile ilgili çizilen ve büyük tepki toplayan karikatür ile ilgili derginin en ünlü çizeri Deniz Kestanesi, sosyal medya hesabı üzerinden karikatürü çizene ve dergiyi kapatan yönetime isyan etti.
Açıklamasında, "Malum karikatürü ve çizerini kınıyorum. Malum karikatür yüzünden 25 kişiyi ekmeğinden eden yönetimi ayrıca kınıyorum” dedi.
Derginin yıllardır arka kapağını çizen Deniz Kestanesi, Twitter adresinden şu açıklamayı yaptı:
“Malum karikatür ve durum ile ilgili bir şeyler söylemek isterim. Mizahın ayrıştıran ve inciten değil, birleştiren ve mutluluk veren bir argüman olmasından yanayım. Malum karikatürü ve çizerini kınıyorum. Malum karikatür yüzünden 25 kişiyi ekmeğinden eden yönetimi ayrıca kınıyorum.10 yıldır arka kapağını çizdiğim Gırgır, bugün itibarı ile yayın hayatına son verdi.Ne yöneticisi, ne editörü, ne de o karikatürün çizeri olduğum halde popüler çizeri olduğum için beni tehdit edenlere akıl fikir diliyorum. 10 yıllık yolculuğumda beni okuyan, kıymet veren tüm okuyucularıma sevgiler. Sizinle birlikte olmak çok güzeldi. Ben başka mecralarda kırmadan, incitmeden, üzmeden çizmeye devam edicem. Başka mecralarda yeniden karşılaşmak dileğiyle.”
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