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Girik: Ceceli'nin yüzüne tüküreceğim!

Girik: Ceceli'nin yüzüne tüküreceğim!.22626
  • Giriş : 21.07.2018 / 12:44:00

Sinema sanatçısı Fatma Girik, Mustafa Ceceli ile ilgili açıklama yaptı.

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Türk sinemasının sevilen sanatçılarından Fatma Girik, Mustafa Ceceli'nin eşi Sinem Gedik ve İntizar'ın ilişkisi hakkıında konuştu ve Mustafa Ceceli'ye ağır sözlerle yüklendi.

Fatma Girik, gündeme bomba gibi düşen Mustafa Ceceli olayına kayıtsız kalamadı! Ünlü şarkıcıya ateş püskürdü...

Türk Sinemasının dört yapraklı yoncasından biri Fatma Girik, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtladı.

Girik, gündeme bomba gibi düşen Mustafa Ceceli olayına sert bir tepki gösterdi.

"İntizar'ı tanımıyordum. Duman gibi bir grup sanıyordum. bir insanın mahremine girmek kalleşliktir. Sen yapmadıysan neden basına haber uçuruyorsun. Zatenboşanmışsın. İster kadınla sevişir, ister erkekle. Sana ne? gördüğüm yerde Ceceli'nin yüzüne tükürüp tokadı patlatacağım ablası olarak"

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