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Girit Adası'nda deprem! İlk açıklama geldi

Girit Adası'nda deprem! İlk açıklama geldi.19030
  • Giriş : 02.05.2018 / 07:45:00

Girit Adası'nda yaşanan 3.7 büyüklüğündeki deprem panik yarattı.

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Büyüyen Beşik

Girit Adası'nda saat 07:04 sularında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremde henüz can ve mal kaybına dair bilgi verilmezken, korku dolu anlar yaşandı.

Depremin 21,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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