Girit Adası'nda deprem! İlk açıklama geldi
Girit Adası'nda saat 07:04 sularında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremde henüz can ve mal kaybına dair bilgi verilmezken, korku dolu anlar yaşandı.
Depremin 21,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
TRT
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