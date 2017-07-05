Facebook Twitter Rss

'Gitme-kalma' toplantısında flaş gelişme!

'Gitme-kalma' toplantısında flaş gelişme!.20061
  • Giriş : 05.07.2017 / 20:27:00

Galatasaray'da Wesley Sneijder problemi devam ediyor. Oyuncuyla yapılacak olan toplantı ertelendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Sarı-Kırmızılılarda geleceği merakla beklenen Wesley Sneijder ile sarı-kırmızılı yönetim arasında gerçekleşmesi beklenen toplantıyla alakalı flaş bir gelişme yaşandı. Sneijder'in geleceğini belirleyecek olan toplantı ertelendi.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, bugün gece geç saatlerde İstanbul'a gelmişti. Sezon açılışına izinli olduğundan dolayı katılmayan Sneijder'in takımdaki geleceği Başkan Dursun Özbek ile yapılan toplantısından sonra belli olacağı belirtilmişti.

Bu kapsamda sarı-kırmızılılar ile Sneijder arasında bugün sabah saatlerinde Dursun Özbek'in sahip olduğu otelde toplantı gerçekleşti. Toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Futbol Direktörü Cenk Ergün, Wesley Sneijder, Hollandalı futbolcunun menajeri Guido Albers ile her iki tarafında avukatları katıldı. Taraflar, sabah yapılan toplantıda fikir alışverişinde bulunarak, akşam ikinci bir toplantı yapılmasını planladı. Ancak akşam yapılması planlanan toplantı ertelendi.

Hollandalı yıldız futbolcunun Galatasaray'da devam edip, etmeyeceği bu toplantılardan sonra belli olacak.

Skor

Kurtulmuş: Füze atanlara sessiz kalamayız

İnterpol'den o iddiaya yalanlama

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Pepe neden PSG'ye gitmediğini açıkladı

Pepe neden PSG'ye gitmediğini açıkladı

Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe neden PSG'ye gitmediğini açıkladı.

İyi haber geldi! Şenol Güneş onay verdi

İyi haber geldi! Şenol Güneş onay verdi

Şenol Güneş, siyah-beyazlı yönetime nefes aldıracak onayı verdi.

 

Lionel Messi, İspanyol devine imzayı attı

Lionel Messi, İspanyol devine imzayı attı

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, Barcelona ile imzaladı.

Ve Emre Mor, Fenerbahçe'ye 'tamam' dedi

Ve Emre Mor, Fenerbahçe'ye 'tamam' dedi

Genç yıldız Emre Mor, Fenerbahçe'nin teklifine tamam dedi.

 

Fenerbahçe'den Kjaer'in transferine onay!

Fenerbahçe'den Kjaer'in transferine onay!

Fenerbahçe'de Simon Kjaer'e 12 milyon euroluk teklif gelirse Kjaer kulüpten ayrılabilecek.

Fenerbahçe'nin yeni kalecisi İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin yeni kalecisi İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Kamurunlu kaleci Kameni, İstanbul'a geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya