'Gitme-kalma' toplantısında flaş gelişme!
Sarı-Kırmızılılarda geleceği merakla beklenen Wesley Sneijder ile sarı-kırmızılı yönetim arasında gerçekleşmesi beklenen toplantıyla alakalı flaş bir gelişme yaşandı. Sneijder'in geleceğini belirleyecek olan toplantı ertelendi.
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, bugün gece geç saatlerde İstanbul'a gelmişti. Sezon açılışına izinli olduğundan dolayı katılmayan Sneijder'in takımdaki geleceği Başkan Dursun Özbek ile yapılan toplantısından sonra belli olacağı belirtilmişti.
Bu kapsamda sarı-kırmızılılar ile Sneijder arasında bugün sabah saatlerinde Dursun Özbek'in sahip olduğu otelde toplantı gerçekleşti. Toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Futbol Direktörü Cenk Ergün, Wesley Sneijder, Hollandalı futbolcunun menajeri Guido Albers ile her iki tarafında avukatları katıldı. Taraflar, sabah yapılan toplantıda fikir alışverişinde bulunarak, akşam ikinci bir toplantı yapılmasını planladı. Ancak akşam yapılması planlanan toplantı ertelendi.
Hollandalı yıldız futbolcunun Galatasaray'da devam edip, etmeyeceği bu toplantılardan sonra belli olacak.
Skor
DİĞER HABERLER
Pepe neden PSG'ye gitmediğini açıkladı
Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe neden PSG'ye gitmediğini açıkladı.
İyi haber geldi! Şenol Güneş onay verdi
Şenol Güneş, siyah-beyazlı yönetime nefes aldıracak onayı verdi.
Lionel Messi, İspanyol devine imzayı attı
Fenerbahçe'den Kjaer'in transferine onay!
Fenerbahçe'de Simon Kjaer'e 12 milyon euroluk teklif gelirse Kjaer kulüpten ayrılabilecek.
Fenerbahçe'nin yeni kalecisi İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Kamurunlu kaleci Kameni, İstanbul'a geldi.