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Gizemli kazının yapıldığı ev çökmeye başladı!

Gizemli kazının yapıldığı ev çökmeye başladı!.31045
  • Giriş : 04.02.2018 / 08:47:00

Mersin'in Tarsus ilçesinde gizemli kazının yapıldığı evde çökmeler meydana geldi.

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Mersin Tarsus'ta Türkiye'nin günlerce konuştuğu ve hakkında 'Kral Dakyanus'un hâzinesi bulundu', 'Hz. Musa'nın 2600 yıldır kayıp sandukası aranıyor', 'Tonlarca altın çıktı' gibi efsaneler türeyen gizemli kazı ardında harabe bıraktı. 4 evin ortak avlusunda 1 yıl süren ve kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadan 3 Kasım 2017'de bitirilen kazı alanındaki evlerin zeminde çökmeler oldu.

Habertürk'ün haberine göre; Çalışmanın ardından toprakla kapatılan çukur çöktü. Çukurda sadece dikey değil, güneye doğru kazı çalışması yapıldığı da ortaya çıktı. Bu nedenle avlunun güney tarafında bulunan eski evin yıkılmaması için konulan demir destek kolanları da zemindeki çökme ve kaymalar nedeniyle eğildi. Sokaktaki bazı evlerin ihata duvarlarında da çatlaklar oluşmaya başladı.

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